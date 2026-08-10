Filtr HEPA 14, pro T-vysavače
Zvyšuje kapacitu filtru a zlepšuje proudění vzduchu: Vysoce účinný filtr HEPA 14 nabízí stupeň separace 99,995 % a je certifikován podle zkušební normy DIN EN 1822:2019.
Splňuje vysoké bezpečnostní standardy v hygienicky citlivých oblastech: Náš vysoce účinný filtr HEPA 14 certifikovaný podle zkušební normy DIN EN 1822:2019 přesvědčí stupněm separace 99,995 procent a zadrží i nepatrné částice v rozsahu několika mikrometrů. Dokonce i aerosoly, viry a choroboplodné zárodky jsou spolehlivě a téměř úplně absorbovány a neuvolňují se zpět do okolního ovzduší.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Barva
|bílý
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2