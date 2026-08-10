Filtr Set VCH 4 UV Clean
Filtr na ochranu motoru a pěnový filtr v sadě filtrů pro čistič matrací účinně zachycují jemný prach, roztoče, bakterie a kožní šupinky. Pro hygienické čištění matrací.
Sada filtrů pro čistič matrací zaručuje trvale vysoký hygienický výkon při čištění. Důležitou roli zde hraje dvoustupňový filtrační systém, který je zajištěn souhrou pěnového filtru v nádobě na prach a samostatného filtru na ochranu motoru. Pěnový filtr nejprve spolehlivě zachytí větší částice. Tato účinná předfiltrace účinně chrání filtr za ním před rychlým ucpáním. Výsledkem je trvale vysoký sací výkon bez znatelného poklesu výkonu během čištění. Kromě toho dvojitá filtrační bariéra snižuje opotřebení motoru zařízení. Následný filtr na ochranu motoru zachycuje i ty nejjemnější prachové částice a poskytuje motoru spolehlivou ochranu. Tento ochranný mechanismus výrazně zvyšuje životnost vysavače na matrace. Aby byla zajištěna plná funkčnost v dlouhodobém horizontu, doporučuje se po každém použití vyčistit jak pěnový filtr, tak filtr na ochranu motoru.
Charakteristické znaky a výhody
Dvojitá funkce čištění filtru
Snadná výměna
Odnímatelný a může se vyprat
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|6
|Barva
|Černá
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|64 x 32 x 50