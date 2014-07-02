Filtr skládaný
Papírový plochý skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.
Papírový plochý skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.
Charakteristické znaky a výhody
Vyrobeno z materiálu z celulózových vláken
- Velmi efektivní z hlediska údržby.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Třída prachu
|L / M
|Barva
|bílý
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|140 x 57 x 240
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Oblasti použití
- K vysávání suchého prachu a hrubých nečistot (zelené označení)
- Certifikováno pro prachové třídy M a L.