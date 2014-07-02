Filtr skládaný

Papírový plochý skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.

Papírový plochý skládaný filtr (třída prachu M) je vhodný pro modely NT 361, NT 561, NT 611 Eco/Te/M und NT 35/1, NT 45/1, NT 55/1 Eco/Eco Te/Eco M.

Charakteristické znaky a výhody
Vyrobeno z materiálu z celulózových vláken
  • Velmi efektivní z hlediska údržby.
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 1
Třída prachu L / M
Barva bílý
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 140 x 57 x 240

Videa

Oblasti použití
  • K vysávání suchého prachu a hrubých nečistot (zelené označení)
  • Certifikováno pro prachové třídy M a L.