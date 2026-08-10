Filtrační fleecový sáček RVC 3 a RVM 4
Vysoce kvalitní fleecový filtrační sáček zajišťuje snadné a hygienické odstranění nečistot a prachu ze stanice. Vhodný pro sací stanici modelů RVC 3 Comfort a RVM 4 Comfort.
Filtrační sáčky z odolného fleecového materiálu jsou speciálně přizpůsobeny sacím stanicím RVC 3 Comfort a RVM 4 Comfort a zaujmou svým extrémně robustním materiálem a vysokou retencí prachu. To zajišťuje trvale vysoký sací výkon stanice, díky čemuž lze robotický vysavač používat ještě autonomněji. Součástí dodávky jsou tři sáčky.
Charakteristické znaky a výhody
Odolný fleecový materiál
- Odolný fleecový materiál, který zajišťuje vynikající absorpci prachu a konzistentní výkon, zejména při dlouhodobém používání.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|3
|Barva
|bílý
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|130 x 150 x 25
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
- Tvrdé podlahy
- U koberců s nízkým vlasem