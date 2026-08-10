Filtrační fleecový sáček RVC 3 a RVM 4

Vysoce kvalitní fleecový filtrační sáček zajišťuje snadné a hygienické odstranění nečistot a prachu ze stanice. Vhodný pro sací stanici modelů RVC 3 Comfort a RVM 4 Comfort.

Filtrační sáčky z odolného fleecového materiálu jsou speciálně přizpůsobeny sacím stanicím RVC 3 Comfort a RVM 4 Comfort a zaujmou svým extrémně robustním materiálem a vysokou retencí prachu. To zajišťuje trvale vysoký sací výkon stanice, díky čemuž lze robotický vysavač používat ještě autonomněji. Součástí dodávky jsou tři sáčky. 

Charakteristické znaky a výhody
Odolný fleecový materiál 
  • Odolný fleecový materiál, který zajišťuje vynikající absorpci prachu a konzistentní výkon, zejména při dlouhodobém používání.
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 3
Barva bílý
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 130 x 150 x 25
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • Tvrdé podlahy
  • U koberců s nízkým vlasem