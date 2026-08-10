Filtrační sáček Renovation WD 4-6

Speciální vliesový filtrační sáček pro dlouhotrvající sací výkon při vysávání jemného prachu při práci s elektrickým nářadím. Vhodný pro mokré a suché vysavače Kärcher.

Speciální filtrační sáčky Renovation KFI 489 jsou ideální pro vysávání suchých a vlhkých nečistot a jsou také ideální pro vysávání jemného prachu vznikajícího při renovačních pracích a při práci s elektrickým nářadím. Pětivrstvý, extrémně odolný proti roztržení, vliesový materiál s předfiltrem zajišťuje, že se povrch filtru neucpává, a zaručuje tak dlouhotrvající sací výkon a optimální filtraci prachu během používání. Vyvinuto jako zákaznická výbava pro vysavače Kärcher Home & Garden WD 4-6, KWD 4-6 a MV 4-6 pro mokré a suché vysávání. Obah balení: 4 sáčky.

Charakteristické znaky a výhody
Pětivrstvý vliesový materiál včetně předfiltru
  • Pro dlouhotrvající sací výkon a optimální filtraci prachu během používání.
  • Pro nepřerušovanou práci.
  • Extrémně odolné proti roztržení, ideální pro náročné použití.
Vhodné pro mokré a suché vysavače Kärcher WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6.
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 4
Barva šedý
Hmotnost (kg) 0,3
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,4
Rozměry (D x Š x V) (mm) 265 x 185 x 68
Oblasti použití
  • Práce v dílně a renovace s velkým množstvím jemného prachu
  • Suché nečistoty
  • Mokré nečistoty
  • Dílna
  • Renovace