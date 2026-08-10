Filtrační sáček Renovation WD 4-6
Speciální vliesový filtrační sáček pro dlouhotrvající sací výkon při vysávání jemného prachu při práci s elektrickým nářadím. Vhodný pro mokré a suché vysavače Kärcher.
Speciální filtrační sáčky Renovation KFI 489 jsou ideální pro vysávání suchých a vlhkých nečistot a jsou také ideální pro vysávání jemného prachu vznikajícího při renovačních pracích a při práci s elektrickým nářadím. Pětivrstvý, extrémně odolný proti roztržení, vliesový materiál s předfiltrem zajišťuje, že se povrch filtru neucpává, a zaručuje tak dlouhotrvající sací výkon a optimální filtraci prachu během používání. Vyvinuto jako zákaznická výbava pro vysavače Kärcher Home & Garden WD 4-6, KWD 4-6 a MV 4-6 pro mokré a suché vysávání. Obah balení: 4 sáčky.
Charakteristické znaky a výhody
Pětivrstvý vliesový materiál včetně předfiltru
- Pro dlouhotrvající sací výkon a optimální filtraci prachu během používání.
- Pro nepřerušovanou práci.
- Extrémně odolné proti roztržení, ideální pro náročné použití.
Vhodné pro mokré a suché vysavače Kärcher WD 4-7, KWD 4-6, MV 4-6.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|4
|Barva
|šedý
|Hmotnost (kg)
|0,3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,4
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|265 x 185 x 68
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
- Práce v dílně a renovace s velkým množstvím jemného prachu
- Suché nečistoty
- Mokré nečistoty
- Dílna
- Renovace