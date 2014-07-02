Filtry

Kärcher Pěnový filtr

Pěnový filtr

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Kärcher Kulatý filtr

Kulatý filtr

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Kärcher Plochý skládaný filtr

Plochý skládaný filtr

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Kärcher Filtr na zachycení vláken

Filtr na zachycení vláken

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Kärcher Kapsový filtr

Kapsový filtr

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Kärcher Sada filtrů

Sada filtrů

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