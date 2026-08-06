FJ 3

Pěnová tryska FJ 3 pro čištění silnou pěnou (např. ultra pěnový čistič). Pro automobily, motocykly apod. a pro aplikaci čisticích prostředků na kamenné a dřevěné povrchy a fasády.

Pěnová tryska FJ 3 s mimořádně silnou pěnou pro snadné čištění všech povrchů, jako je barva, sklo a kámen. Ideální na vozidla, zimní zahrady, zahradní nábytek, fasády, schodiště, karavany, cesty, zdi, žaluzie, terasy, příjezdové cesty atd. Objem nádoby cca 0,3 litru. Nalijte čisticí prostředek Kärcher přímo do pěnové trysky, nasaďte trysku na pistoli a naneste pěnu. Hladinu proudu lze nastavit podle potřeby. Vhodné pro všechny tlakové myčky Kärcher tříd K 2 až K 7.

Charakteristické znaky a výhody
Jednoduchá výměna nejrůznějších čisticích prostředků
Silná a přilnavá pěna
Průhledná nádrž na čišticí prostředky
Specifikace

Technické údaje

Barva antracit
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 118 x 93 x 118
Kompatibilita Pro starší pistole do roku výroby 2010 (Pistole M, 96, 97): je nezbytný adaptér M (2.643-950.0).
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
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Oblasti použití
  • Vozidla
  • Zimní zahrady
  • Pro čištění motocyklů a skútrů
  • Terasa
  • Žaluzie/rolety
  • Cesty
  • (Dvůr) vjezdy, příjezdové cesty
  • Zahradní zíďky a kamenné zdi
  • Obytné vozy