Flexibilní nástavec, 1050 mm
Plynulé nastavení ohnutí pracovního nástavce od 20° do 140°. Mimořádně vhodný pro čištění špatně přístupných míst, např. okapů, střech automobilů, podvozků nebo podběhů kol.
1050 mm ohebný nástavec s variabilním ohybem od 20 ° do 140 °, ideální pro čištění obtížně přístupných míst, např. okapy, střechy automobilů, podvozky nebo podběhy kol.
Specifikace
Technické údaje
|Max. pracovní tlak (bar)
|210
|Délka (mm)
|1050
|Teplota (°C)
|max. 150
|Připojovací závit
|M22 x 1,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,4
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Náhradní díly Flexibilní nástavec, 1050 mm
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