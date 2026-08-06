Flexibilní štěrbinová hubice k WD
Flexibilní štěrbinová hubice pro úklid těžko přístupných míst v domácnosti, sklepě, dílně, autě.
Flexibilní štěrbinová hubice zajistí čistotu až do posledního rohu, ať už v těžko přístupných nebo stísněných prostorech v autě, domácnosti, sklepě nebo zahradním domku. Díky pružnému materiálu se hubice dostane i do míst, která nelze vyčistit standardní štěrbinovou hubicí.
Charakteristické znaky a výhody
Štěrbinová hubice z měkkého a pružného materiálu
- Lze ji snadno ohnout, abyste dosáhli do míst, která nelze vyčistit standardní štěrbinovou hubicí.
Extra dlouhá tryska (délka trysky cca 615 mm)
- Dosáhne hluboko do mezer, které je třeba vyčistit.
Vhodné pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher Home & Garden a tepovače.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Standardní jmenovitý průměr (mm)
|NW 35
|Pracovní šířka (mm)
|615
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|615 x 40 x 40
Kompatibilní přístroje
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- NT 27/1 Adv
- NT 27/1 Me
- NT 27/1 Me Adv
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- SE 4 Plus Special
- SE 5
- SE 5 Car
- SE 6 Signature Line
- T 10/1
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- T 7/1 Classic
- T 7/1 Classic *FR
- T 7/1 Classic Adv
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- WD 1 Compact Battery
- WD 1 Compact Battery Set
- WD 2 Plus C
- WD 2-18 Battery
- WD 2-18 V Battery Set
- WD 3 Battery
- WD 3 P S V-17/4/20
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- WD 3 S
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- WD 4 S Go!Further
- WD 4 S V-20/5/22
- WD 4 V-20/5/22
- WD 4-18 Dual Battery Set V-20/22
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- WD 4-18 S Dual Battery Set V-20/22
- WD 4-18 S Dual V-20/22
- WD 5
- WD 5 Control P S 25/5/22
- WD 5 P Car Exclusive
- WD 5 S V-30/5/22
- WD 6 P S V-30/6/22/T Car & Pet
- WD 6 P S V-30/8/35/T
- WD 7 Control P S
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Meziprostory
- Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
- Boční kapsy ve vozidle