Flexibilní štěrbinová hubice k WD

Flexibilní štěrbinová hubice pro úklid těžko přístupných míst v domácnosti, sklepě, dílně, autě.

Flexibilní štěrbinová hubice zajistí čistotu až do posledního rohu, ať už v těžko přístupných nebo stísněných prostorech v autě, domácnosti, sklepě nebo zahradním domku. Díky pružnému materiálu se hubice dostane i do míst, která nelze vyčistit standardní štěrbinovou hubicí.

Charakteristické znaky a výhody
Štěrbinová hubice z měkkého a pružného materiálu
  • Lze ji snadno ohnout, abyste dosáhli do míst, která nelze vyčistit standardní štěrbinovou hubicí.
Extra dlouhá tryska (délka trysky cca 615 mm)
  • Dosáhne hluboko do mezer, které je třeba vyčistit.
Vhodné pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher Home & Garden a tepovače.
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 1
Standardní jmenovitý průměr (mm) NW 35
Pracovní šířka (mm) 615
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 615 x 40 x 40
Oblasti použití
  • Meziprostory
  • Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)
  • Boční kapsy ve vozidle