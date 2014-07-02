FRV 30 ME
Díky integrovanému, automatickému odsání špinavé vody je s FRV 30 čištění ploch efektivnější a umožňuje použití uvnitř i venku. Mytí horkou vodou do 85°C.
Čistič FRV 30 ME z nerezové oceli pro čištění horkou vodou do 85°C. Díky integrovanému, automatickému odávání špinavé vody je čištění ploch efektivnější a umožňuje použití uvnitř i venku. FRV 30 ME je vybaven sací hadicí o délce 7,5 m z polyuretanu, 2 fázová keramická ložiska na kolečkách. Technické parametry: max 250 bar, 1300 l/h (sadu trysek je nutno objenadt zvlášť).
Specifikace
Technické údaje
|Připojovací závit
|M22 x 1,5
|Barva
|stříbrný
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|6,4
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Příslušenství
Náhradní díly FRV 30 ME
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.