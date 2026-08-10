Garáž k RCX

Garáž chrání robotickou sekačku RCX před sluncem a deštěm. Střechu garáže lze odklopit, aby bylo možné robotickou sekačku provozovat v nabíjecí stanici.

Robustní robotická sekačka RCX je sama o sobě dobře chráněna před sluncem a deštěm, ale garáž může její životnost ještě prodloužit. Robustní plastová střecha chrání před silnými srážkami a slunečním zářením a zachovává vzhled a funkčnost zařízení. Střechu garáže lze sklopit pro pohodlnou obsluhu robotické sekačky v nabíjecí stanici. Garáž lze sestavit v několika jednoduchých krocích a lze ji pevně připevnit k zemi pomocí čtyř dodávaných zemních kolíků.

Charakteristické znaky a výhody
Ochrana proti povětrnostním vlivům
  • Pod garáží je robotická sekačka chráněna před sluncem a srážkami.
  • Díky této ochraně lze prodloužit životnost robotické sekačky.
Jednoduchá instalace
  • Garáž se sestavuje v několika jednoduchých krocích.
  • Garáž lze rychle a bezpečně připevnit k zemi pomocí čtyř dodaných zemních kolíků.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 3,4
Hmotnost včetně obalu (kg) 6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 885 x 625 x 380
Kompatibilní přístroje
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