Garáž k RCX
Garáž chrání robotickou sekačku RCX před sluncem a deštěm. Střechu garáže lze odklopit, aby bylo možné robotickou sekačku provozovat v nabíjecí stanici.
Robustní robotická sekačka RCX je sama o sobě dobře chráněna před sluncem a deštěm, ale garáž může její životnost ještě prodloužit. Robustní plastová střecha chrání před silnými srážkami a slunečním zářením a zachovává vzhled a funkčnost zařízení. Střechu garáže lze sklopit pro pohodlnou obsluhu robotické sekačky v nabíjecí stanici. Garáž lze sestavit v několika jednoduchých krocích a lze ji pevně připevnit k zemi pomocí čtyř dodávaných zemních kolíků.
Charakteristické znaky a výhody
Ochrana proti povětrnostním vlivům
- Pod garáží je robotická sekačka chráněna před sluncem a srážkami.
- Díky této ochraně lze prodloužit životnost robotické sekačky.
Jednoduchá instalace
- Garáž se sestavuje v několika jednoduchých krocích.
- Garáž lze rychle a bezpečně připevnit k zemi pomocí čtyř dodaných zemních kolíků.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|3,4
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|885 x 625 x 380