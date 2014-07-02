Gumová stěrka pro FRV 30

Pro hladké podlahy v interiéru. Gumová stěrka zvyšuje odsávací výkon FRV 30 a minimalizuje zbytkovou vodu. Tak je podlaha opět pochůzná v několika málo minutách.

Gumová stěrka pro FRV 30 se doporučuje pro používání na hladkých podlahách v interiéru. Zvyšuje odsávací výkon a redukuje zbytkovou vodu na minimum. Tak je podlaha v interiéru opět pochůzná již během několika málo minut.

Specifikace

Technické údaje

Připojovací závit M22 x 1,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí