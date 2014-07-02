Gumová stěrka pro okenní hubici
Náhradní gumová stěrka pro okenní hubici 4.130-115
Gumovou stěrku pro okenní hubici k parním čističům lze bez problémů vyměnit. Pro nekonečné čištění skleněných ploch beze šmouh po mnoho let.
Charakteristické znaky a výhody
Gumová stěrka
- Výměna stírací lišty okenní hubice při opotřebení
- Výsledek čištění beze šmouh
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|šedý
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|250 x 100 x 7
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Okna a skleněné plochy
- Zrcadla