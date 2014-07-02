Gumová stěrka pro okenní hubici

Náhradní gumová stěrka pro okenní hubici 4.130-115

Gumovou stěrku pro okenní hubici k parním čističům lze bez problémů vyměnit. Pro nekonečné čištění skleněných ploch beze šmouh po mnoho let.

Charakteristické znaky a výhody
Gumová stěrka
  • Výměna stírací lišty okenní hubice při opotřebení
  • Výsledek čištění beze šmouh
Specifikace

Technické údaje

Barva šedý
Rozměry (D x Š x V) (mm) 250 x 100 x 7
Oblasti použití
  • Okna a skleněné plochy
  • Zrcadla