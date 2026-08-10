Hadice DN 35, 2,5 m, elektricky vodivá
Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré i suché vysávání.
Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 je ideální pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher. Hadice 2,5 m se připojuje k zařízení bajonetovým připojením 2.0 a k příslušenství klipovým připojením 2.0. Obě připojení 2.0 jsou kompatibilní s vysavači od modelového roku 2017.
Specifikace
Technické údaje
|Délka (m)
|2,5
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Verze
|Elektricky vodivé
|Připojení na straně příslušenství¹⁾
|Clip 2.0
|Připojení na straně stroje²⁾
|Bajonet 2.0
|Množství (Kusy)
|1
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|420 x 370 x 90