Hadice DN 35, 2,5 m, elektricky vodivá

Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s ​​vysavači na mokré i suché vysávání.

Elektricky vodivá sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 je ideální pro použití s ​​vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher. Hadice 2,5 m se připojuje k zařízení bajonetovým připojením 2.0 a k příslušenství klipovým připojením 2.0. Obě připojení 2.0 jsou kompatibilní s vysavači od modelového roku 2017.

Specifikace

Technické údaje

Délka (m) 2,5
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Verze Elektricky vodivé
Připojení na straně příslušenství¹⁾ Clip 2.0
Připojení na straně stroje²⁾ Bajonet 2.0
Množství (Kusy) 1
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,7
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 420 x 370 x 90