Hadice DN 35, 2,5m

Sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s ​​vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.

Sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 je ideální pro použití s ​​vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher. Hadice 2,5 m se připojuje k zařízení bajonetovým připojením 2.0 a k příslušenství klipovým připojením 2.0. Obě připojení 2.0 jsou kompatibilní s vysavači od modelového roku 2017.

Specifikace

Technické údaje

Délka (m) 2,5
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Verze Standardní
Připojení na straně příslušenství¹⁾ Clip 2.0
Připojení na straně stroje²⁾ Bajonet 2.0
Množství (Kusy) 1
Barva antracit
Hmotnost (kg) 0,6
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,7
Rozměry (D x Š x V) (mm) 430 x 380 x 90
Náhradní díly Hadice DN 35, 2,5m

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.