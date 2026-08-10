Hadice DN 35, 2,5m
Sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 2,5 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.
Sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 je ideální pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher. Hadice 2,5 m se připojuje k zařízení bajonetovým připojením 2.0 a k příslušenství klipovým připojením 2.0. Obě připojení 2.0 jsou kompatibilní s vysavači od modelového roku 2017.
Specifikace
Technické údaje
|Délka (m)
|2,5
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Verze
|Standardní
|Připojení na straně příslušenství¹⁾
|Clip 2.0
|Připojení na straně stroje²⁾
|Bajonet 2.0
|Množství (Kusy)
|1
|Barva
|antracit
|Hmotnost (kg)
|0,6
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|430 x 380 x 90
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Náhradní díly Hadice DN 35, 2,5m
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
_____________________
Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.