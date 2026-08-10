Hadice DN 35 4,0 m nový bajonetový systém

Sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 4 m je vhodná pro použití s ​​vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.

Sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 je ideální pro použití s ​​vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher. Hadice 4 m se připojuje k zařízení bajonetovým připojením 2.0 a k příslušenství klipovým připojením 2.0. Obě připojení 2.0 jsou kompatibilní s vysavači od modelového roku 2017.

Specifikace

Technické údaje

Délka (m) 4
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Verze Standardní
Připojení na straně příslušenství¹⁾ Clip 2.0
Připojení na straně stroje²⁾ Bajonet 2.0
Množství (Kusy) 1
Barva antracit
Hmotnost (kg) 1
Hmotnost včetně obalu (kg) 1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 470 x 450 x 80

Videa

Náhradní díly Hadice DN 35 4,0 m nový bajonetový systém

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.