Hadice DN 35 4,0 m nový bajonetový systém
Sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 a délce 4 m je vhodná pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher.
Sací hadice ve jmenovité šířce DN 35 je ideální pro použití s vysavači na mokré a suché vysávání od Kärcher. Hadice 4 m se připojuje k zařízení bajonetovým připojením 2.0 a k příslušenství klipovým připojením 2.0. Obě připojení 2.0 jsou kompatibilní s vysavači od modelového roku 2017.
Specifikace
Technické údaje
|Délka (m)
|4
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Verze
|Standardní
|Připojení na straně příslušenství¹⁾
|Clip 2.0
|Připojení na straně stroje²⁾
|Bajonet 2.0
|Množství (Kusy)
|1
|Barva
|antracit
|Hmotnost (kg)
|1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|470 x 450 x 80
Videa
Náhradní díly Hadice DN 35 4,0 m nový bajonetový systém
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
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