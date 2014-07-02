Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m

Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)

Zvláště pružné VT hadice pro čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8).

Charakteristické znaky a výhody
Obzvláště flexibilní vysokotlaká hadice z PVC
  • Minimální hmotnost a optimální manipulace.
  • Odolnost proti tlaku až do 120 bar.
Připojení: 1/8"
  • Kompatibilní s tryskami na čištění potrubí.
Specifikace

Technické údaje

Max. tlak (bar) 140
Připojovací závit M22 x 1,5
Délka (m) 20
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,7
Náhradní díly Hadice na čištění potrubí, NW 6, 20 m

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.