Hadice na čištění potrubí, NW 6, 30 m
Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)
Zvláště pružné VT hadice pro čištění potrubí zevnitř (závitové připojení pro trysku R 1/8).
Charakteristické znaky a výhody
Obzvláště flexibilní vysokotlaká hadice z PVC
- Minimální hmotnost a optimální manipulace.
- Odolnost proti tlaku až do 120 bar.
Připojení: 1/8"
- Kompatibilní s tryskami na čištění potrubí.
Specifikace
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|140
|Připojovací závit
|EASY!Lock
|Délka (m)
|30
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2,3
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
- HD 4/11 C Bp
- HD 4/11 C Bp Pack Plus
- HD 5/11 E Classic
- HD 5/11 EX Plus Classic
- HD 5/11 P Plus
- HD 5/13 C Plus
- HD 5/13 E Classic
- HD 5/13 EX Plus+FR Classic
- HD 5/15 C Plus
- HD 5/15 C Plus + FR Classic
- HD 5/15 CX Plus
- HD 5/15 CX Plus + FR Classic
- HD 5/17 C Plus
- HD 5/17 C Plus + FR čistič
- HD 5/17 CX Plus
- HD 6/13 C Plus
- HD 6/13 CX Plus
- HD 6/15 C
- HD 6/15 C Plus
- HD 6/15 CX Plus
- HD 6/15 M Plus
- HD 6/15 M St
- HD 6/15 MX Plus
- HD 6/15 MXA Plus
- HD 6/15-4 M Classic
- HD 6/15-4 M ST Classic
- HD 6/15-4 MX Plus Classic
- HD 6/16-4 M Plus *EU
- HD 6/16-4 MXA Plus
- HD 7/10 CXF
- HD 7/11-4 M Classic
- HD 7/14-4 M
- HD 7/14-4 M Plus
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/15 G
- HD 7/17 Cage-ST
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Náhradní díly Hadice na čištění potrubí, NW 6, 30 m
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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