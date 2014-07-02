Hadice na čištění potrubí, NW 6, 30 m
Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)
Zvláště flexibilní VT hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8)
Specifikace
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|140
|Připojovací závit
|M22 x 1,5
|Délka (m)
|30
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2,4
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Náhradní díly Hadice na čištění potrubí, NW 6, 30 m
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY
● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu
● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.
● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.
● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.
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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.
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