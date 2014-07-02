Hadice pro vyrovnání tlaku
Hadice pro vyrovnání tlaku slouží jako spojovací hadice mezi domácími automaty popř. domácími vodárnami a potrubními systémy.
Ideální spojení pro kompenzaci výkyvů tlaku v systému zásobování domácností vodou. Hadice pro vyrovnání tlaku se snížením hluku, délka 1m, průměr 3/4" slouží jako spojovací hadice mezi domácími automaty na vodu, resp. domácími vodárnami a pevným potrubím. Elastická vnitřní silikonová hadice kompenzuje tlak a vyrovnává pokles tlaku v plášti. Vnitřní rozpínání v hadici zamezuje tomu, aby se čerpadlo příležitostně zapínalo a vypínalo. Zároveň vzniká méně vibrací. To opět vede k výraznému snížení hluku. Tlaková hadice je na obou koncích vybavená připojovacím závitem G1 (33,3 mm).
Charakteristické znaky a výhody
Elastická vnitřní hadice ze silikonu.
- Rozšíření elastické vnitřní hadice způsobuje kompenzaci poklesu tlaku v tělese. Tlaková ztráta je kompenzována a čerpadlo spolehlivě funguje.
Flexibilní hadice
- Vzniká méně vibrací a přenos hluku do pevného potrubního systému se tak podstatně sníží.
Připojovací hadice pro pevné potrubní systémy.
- Pro připojení k čerpadlu pro zásobování domácností vodou. Většinu potrubních systémů k čerpadlům připojit nelze. Čerpadlo se doporučuje připojit přes pružnou hadici k trubkám.
Specifikace
Technické údaje
|Průměr
|3/4″
|Délka hadice (m)
|1
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,5
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|270 x 275 x 55
Oblasti použití
- Pro zavlažování zahrady ze sudů na dešťovou vodu, cisteren nebo studní, např. pomocí postřikovačů.