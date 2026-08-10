HEPA filtr 13 pro LVS
Filtr HEPA 13 se stupněm odlučování 99,5 % certifikovaný podle zkušební normy DIN EN 1822:2019. Pro zvýšení kapacity filtru a zlepšení vzduchu.
Náš filtr HEPA 13 zadrží drobné částice o velikosti pouhých několika mikrometrů díky působivému stupni separace 99,95 %. Díky vysoké filtrační kapacitě jsou zachyceny prakticky všechny aerosoly, viry a bakterie, které se neuvolňují zpět do okolního vzduchu. Filtr HEPA 13 je certifikován podle zkušební normy DIN EN 1822:2019 a splňuje také vysoké bezpečnostní standardy v oblastech citlivých na hygienu.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Barva
|bílý
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|72 x 81 x 32
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