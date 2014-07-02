High End HD-Pistole Food

Ruční stříkací pistole High End s optimalizovaným průtokem. Nízké tlakové ztráty i při množstvích vody do 2.500 l/h. Robustnost a dlouhá životnost pro profesionální používání. Materiály vhodné pro potravinářství a odolné proti mořské vodě nabízejí ty nejlepší předpoklady pro používání v potravinářství a průmyslu. Připojení pro VT hadice M 22 x 1,5.

Specifikace

Technické údaje

Teplota (°C) max. 155
Max. tlak (bar) 300
Připojovací závit M22 x 1,5
Barva antracit
Hmotnost včetně obalu (kg) 1