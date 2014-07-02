High End HD-Pistole Food
Ruční stříkací pistole High End s optimalizovaným průtokem. Nízké tlakové ztráty i při množstvích vody do 2.500 l/h. Robustnost a dlouhá životnost pro profesionální používání. Materiály vhodné pro potravinářství a odolné proti mořské vodě nabízejí ty nejlepší předpoklady pro používání v potravinářství a průmyslu. Připojení pro VT hadice M 22 x 1,5.
Specifikace
Technické údaje
|Teplota (°C)
|max. 155
|Max. tlak (bar)
|300
|Připojovací závit
|M22 x 1,5
|Barva
|antracit
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1