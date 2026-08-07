High pressure hose pipe cleaning DN6 14M
Hadice na čištění potrubí 20 m je vysoce flexibilní vysokotlaká hadice pro čištění vnitřku potrubí (závitové připojení pro sací stěrkaici R 1/8).
20 m flexibilní vysokotlaká hadice (DN 6) pro čištění potrubí (závitové připojení pro trysku R 1/8).
Charakteristické znaky a výhody
Obzvláště flexibilní vysokotlaká hadice z PVC
- Minimální hmotnost a optimální manipulace.
- Odolnost proti tlaku až do 120 bar.
Připojení: 1/8"
- Kompatibilní s tryskami na čištění potrubí.
Specifikace
Technické údaje
|Max. tlak (bar)
|140
|Připojovací závit
|M22 x 1,5
|Délka (m)
|20
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|1,9
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Náhradní díly High pressure hose pipe cleaning DN6 14M
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