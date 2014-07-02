Hlavní zametací válec

Kärcher Standardní zametací válec

Standardní zametací válec

NA NABÍDKU
Kärcher Hlavní zametací kartáč měkký/přírodní

Hlavní zametací kartáč měkký/přírodní

NA NABÍDKU
Kärcher Hlavní zametací válec tvrdý/odolný vůči vlhku

Hlavní zametací válec tvrdý/odolný vůči vlhku

NA NABÍDKU
Kärcher Hlavní zametací válec antistatický

Hlavní zametací válec antistatický

NA NABÍDKU
Kärcher Hlavní zametací válec se štětinami po celém povrchu

Hlavní zametací válec se štětinami po celém povrchu

NA NABÍDKU