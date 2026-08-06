Hubice na čalounění na zvířecí chlupy k WD
Extra široká hubice na čalounění pro spolehlivé odstraňování nečistot, zejména zvířecích chlupů, z automobilových a domácích textilií pomocí vysavačů Home & Garden pro mokré a suché vysávání.
Hubice na čalounění dosahuje vynikajících výsledků čištění díky své manévrovatelné spodní straně a čtyřem extra širokým zvedacím závitům, které při vysávání dokonale přilnou k čištěnému povrchu. Díky tomu jsou nečistoty, zejména zvířecí chlupy, z textilních povrchů v autě i v domácnosti rychle a spolehlivě odstraněny. Hubice na čalounění má velkorysou pracovní šířku 180 milimetrů a je vhodná pro mokré a suché vysavače Kärcher Home & Garden a extraktory s rozprašovačem.
Charakteristické znaky a výhody
Extra široká tryska (pracovní šířka 180 mm)
- Nabízí lepší čisticí výkon a úsporu času ve srovnání se standardní hubicí na čalounění.
Vhodné pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher Home & Garden a tepovače.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Standardní jmenovitý průměr (mm)
|NW 35
|Pracovní šířka (mm)
|180
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|180 x 75 x 95
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Zavazadlový prostor
- Zadní sedadlo
- Autosedačky
- Prostor pro nohy
- Podlážky
- Čalouněný nábytek, židle, matrace, pelíšky a koše pro domácí zvířata v domácnosti.
- Čalounění
- Čalouněný nábytek
- Matrace
- Bytový textil, např. záclony nebo povlaky na polštáře.