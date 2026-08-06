Hubice na čalounění na zvířecí chlupy k WD

Extra široká hubice na čalounění pro spolehlivé odstraňování nečistot, zejména zvířecích chlupů, z automobilových a domácích textilií pomocí vysavačů Home & Garden pro mokré a suché vysávání.

Hubice na čalounění dosahuje vynikajících výsledků čištění díky své manévrovatelné spodní straně a čtyřem extra širokým zvedacím závitům, které při vysávání dokonale přilnou k čištěnému povrchu. Díky tomu jsou nečistoty, zejména zvířecí chlupy, z textilních povrchů v autě i v domácnosti rychle a spolehlivě odstraněny. Hubice na čalounění má velkorysou pracovní šířku 180 milimetrů a je vhodná pro mokré a suché vysavače Kärcher Home & Garden a extraktory s rozprašovačem.

Charakteristické znaky a výhody
Extra široká tryska (pracovní šířka 180 mm)
  • Nabízí lepší čisticí výkon a úsporu času ve srovnání se standardní hubicí na čalounění.
Vhodné pro všechny mokré a suché vysavače Kärcher Home & Garden a tepovače.
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 1
Standardní jmenovitý průměr (mm) NW 35
Pracovní šířka (mm) 180
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 180 x 75 x 95
Oblasti použití
  • Zavazadlový prostor
  • Zadní sedadlo
  • Autosedačky
  • Prostor pro nohy
  • Podlážky
  • Čalouněný nábytek, židle, matrace, pelíšky a koše pro domácí zvířata v domácnosti.
  • Čalounění
  • Čalouněný nábytek
  • Matrace
  • Bytový textil, např. záclony nebo povlaky na polštáře.