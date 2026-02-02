Hubice na čištění čalounění (extrakční)
Hubice na čištění čalounění pro tepovače je ideálním příslušenstvím pro hloubkové čištění čalouněného nábytku, autosedaček a odstraňování skvrn na kobercích.
Praktická extrakční hubice na čalounění přesvědčí vynikajícím čisticím výkonem. Ergonomický design umožňuje snadnou a pohodlnou manipulaci. Hubice je ideální pro hloubkové čištění čalouněného nábytku, koberců, autosedaček a mnoha dalších textilních povrchů. Kompaktní extrakční hubice na čalounění má pracovní šířku 88 milimetrů. Průhledný kryt je velmi praktický pro kontrolu průběhu čištění během práce. Hubice je kompatibilní s tepovači SE 4, SE 5 a SE 6.
Charakteristické znaky a výhody
Vhodné pro všechny čističe Kärcher s rozprašovacím odsáváním řady přístrojů SE 4, SE 5 a SE 6.
Funkce extrakce sprejePro důkladné čištění čalouněného nábytku, koberců, autosedaček a mnoha dalších textilních povrchů do hloubky vláken.
Průhledný krytUmožňuje průběžnou kontrolu čisticího procesu během práce.
Osvědčená technologie odsávání postřikem Kärcher
- Pro optimální výsledky čištění.
Specifikace
Technické údaje
|Standardní jmenovitý průměr (mm)
|35
|Pracovní šířka (mm)
|88
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|88 x 74 x 141
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
- Čalouněný nábytek
- Autosedačky
- Zahradní/terasový/balkonový nábytek