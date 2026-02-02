Hubice na čištění čalounění (extrakční)

Hubice na čištění čalounění pro tepovače je ideálním příslušenstvím pro hloubkové čištění čalouněného nábytku, autosedaček a odstraňování skvrn na kobercích.

Praktická extrakční hubice na čalounění přesvědčí vynikajícím čisticím výkonem. Ergonomický design umožňuje snadnou a pohodlnou manipulaci. Hubice je ideální pro hloubkové čištění čalouněného nábytku, koberců, autosedaček a mnoha dalších textilních povrchů. Kompaktní extrakční hubice na čalounění má pracovní šířku 88 milimetrů. Průhledný kryt je velmi praktický pro kontrolu průběhu čištění během práce. Hubice je kompatibilní s tepovači SE 4, SE 5 a SE 6.

Charakteristické znaky a výhody
Hubice na čištění čalounění (extrakční): Vhodné pro všechny čističe Kärcher s rozprašovacím odsáváním řady přístrojů SE 4, SE 5 a SE 6.
Hubice na čištění čalounění (extrakční): Funkce extrakce spreje
Pro důkladné čištění čalouněného nábytku, koberců, autosedaček a mnoha dalších textilních povrchů do hloubky vláken.
Hubice na čištění čalounění (extrakční): Průhledný kryt
Průhledný kryt
Umožňuje průběžnou kontrolu čisticího procesu během práce.
Osvědčená technologie odsávání postřikem Kärcher
  • Pro optimální výsledky čištění.
Specifikace

Technické údaje

Standardní jmenovitý průměr (mm) 35
Pracovní šířka (mm) 88
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 88 x 74 x 141
Oblasti použití
  • Čalouněný nábytek
  • Autosedačky
  • Zahradní/terasový/balkonový nábytek