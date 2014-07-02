Hubice na matrace

K pohodlnému a výkonnému čištění matrací a těžce přístupných meziprostor v posteli a okolo ní.

Speciální hubice na matrace pro hygienické vysávání postelí, matrací a polštářů, ale i těžko přístupných meziprostor. Protože právě kolem postele se shromažďuje prach, který se usazuje v textiliích a může způsobovat alergie. Praktická štěrbinová hubice odstraní velkou část prachu a pronikne i do těžko přístupných rohů. A roztoči a prach již nemají šanci.

Charakteristické znaky a výhody
Tvar sací hubice je přizpůsoben pro matrace
  • Důkladně odstraňuje nečistoty z matrací, je lepší než běžná hubice na čalounění
Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 1
Standardní jmenovitý průměr (mm) 35
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 170 x 103 x 40
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
  • Matrace