Hubice na matrace
K pohodlnému a výkonnému čištění matrací a těžce přístupných meziprostor v posteli a okolo ní.
Speciální hubice na matrace pro hygienické vysávání postelí, matrací a polštářů, ale i těžko přístupných meziprostor. Protože právě kolem postele se shromažďuje prach, který se usazuje v textiliích a může způsobovat alergie. Praktická štěrbinová hubice odstraní velkou část prachu a pronikne i do těžko přístupných rohů. A roztoči a prach již nemají šanci.
Charakteristické znaky a výhody
Tvar sací hubice je přizpůsoben pro matrace
- Důkladně odstraňuje nečistoty z matrací, je lepší než běžná hubice na čalounění
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Standardní jmenovitý průměr (mm)
|35
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|170 x 103 x 40
Oblasti použití
- Matrace