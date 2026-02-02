Hubice na tvrdé podlahy␍

Hubice na tvrdé podlahy Kärcher pro bezsáčkové bateriové vysavače VC 4 Cordless myHome a VC 6 Cordless ourFamily vyčistí šetrně i citlivé tvrdé podlahy.

Díky obzvláště měkkému válci hubice na tvrdé podlahy pečlivě čistí citlivé tvrdé podlahy jako jsou parkety, laminát, korek, PVC, linoleum a dlaždice. Byl vyvinut speciálně pro VC 4 Cordless (Premium) myHome a VC 6 Cordless (Premium) ourFamily. Jemně a hladce klouže po podlaze. Další výhodou je flexibilní kloub hubice na tvrdé podlahy, který umožňuje extrémní manévrovatelnost a velmi dobrou dostupnost pod nábytkem. Další praktické vlastnosti: LED diody na podlahové hubici zviditelní nečistoty a zajistí tak ještě důkladnější čištění.

Charakteristické znaky a výhody
Měkký váleček pro jemné čištění
  • Ochrana citlivých podlah.
LED diody pro lepší viditelnost prachu
  • Neviditelný prach lze tak efektivně odstranit.
Flexibilní kloub
  • Velmi dobrá obratnost čištění pod a kolem nábytku.
Měkká ochrana proti nárazu
  • Profil nečistot po stranách podlahové hubice chrání citlivá místa.
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,7
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,9
Rozměry (D x Š x V) (mm) 265 x 113 x 255
Oblasti použití
  • Uzamčené parkety
  • Korkové podlahy