Hubice na tvrdé podlahy␍
Hubice na tvrdé podlahy Kärcher pro bezsáčkové bateriové vysavače VC 4 Cordless myHome a VC 6 Cordless ourFamily vyčistí šetrně i citlivé tvrdé podlahy.
Díky obzvláště měkkému válci hubice na tvrdé podlahy pečlivě čistí citlivé tvrdé podlahy jako jsou parkety, laminát, korek, PVC, linoleum a dlaždice. Byl vyvinut speciálně pro VC 4 Cordless (Premium) myHome a VC 6 Cordless (Premium) ourFamily. Jemně a hladce klouže po podlaze. Další výhodou je flexibilní kloub hubice na tvrdé podlahy, který umožňuje extrémní manévrovatelnost a velmi dobrou dostupnost pod nábytkem. Další praktické vlastnosti: LED diody na podlahové hubici zviditelní nečistoty a zajistí tak ještě důkladnější čištění.
Charakteristické znaky a výhody
Měkký váleček pro jemné čištění
- Ochrana citlivých podlah.
LED diody pro lepší viditelnost prachu
- Neviditelný prach lze tak efektivně odstranit.
Flexibilní kloub
- Velmi dobrá obratnost čištění pod a kolem nábytku.
Měkká ochrana proti nárazu
- Profil nečistot po stranách podlahové hubice chrání citlivá místa.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,7
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,9
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|265 x 113 x 255
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
- Uzamčené parkety
- Korkové podlahy