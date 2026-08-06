Injektor čist. prostř. pro vysoký a nízký tlak (bez trysek)

Dávkování čisticích prostředků. Ve vysokotlaku a nízkotlaku separátně od stroje. Dávkování až do 15 %.

Injektor čisticího prostředku pro nezávislé dávkování vysokého a nízkého tlaku. Maximální dávka asi 15%.

Specifikace

Technické údaje

Připojovací závit M22 x 1,5
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,7
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Příslušenství
Náhradní díly Injektor čist. prostř. pro vysoký a nízký tlak (bez trysek)

Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.

JAK OBJEDNAT ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

● Potřebný náhradní díl si můžete dohledat v našem online katalogu

● Náhradní díly najdete v přehledných schématech v aplikaci Náhradních dílů. Výběrem položky „Najít díly“ zahájíte vyhledávání.

● Až dokončíte výběr, kontaktujte nás pomocí poptávkového formuláře zde.

● Případně přeskočte výše uvedené kroky a rovnou vyplňte náš poptávkový formulář a popište zde svůj požadavek.

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Kärcher stroj můžete také nechat zaslat do našeho odborného servisu. Podívejte se, jak postupovat v případě reklamace zboží.

Pro další informace navštivte stránku Náhradní díly, kde se dozvíte vše potřebné.