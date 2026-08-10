iSolar 400 Advanced
Diskový kartáč iSolar 400 poháněný vodou (pracovní šířka 400 mm) je navržen pro průtok vody 1 100 - 1 300 l / h. Pro malé a středně velké fotovoltaické systémy (včetně zvýšených systémů).
Příslušenství pro vysokotlaké čističe s průtokem vody 1 100 až 1 300 l / h: iSolar 400 je kotoučový kartáč poháněný vodou s pracovní šířkou 400 mm. Je zvláště vhodný pro čištění malých až středních fotovoltaických systémů, protože je lehký a snadno se s ním manipuluje. To znamená, že zvýšené systémy lze také rychle a pohodlně čistit.
Specifikace
Technické údaje
|Průtok (l/h)
|1100 / 1300
|Teplota přívodní vody (°C)
|max. 40
|Připojovací závit
|M 18
|Průměr (mm)
|400
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2,5
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Produkty, které se již nevyrábí
Oblasti použití
- Čištění fotovoltaických systémů
Příslušenství
Náhradní díly iSolar 400 Advanced
Aby byly dodrženy záruční podmínky, doporučujeme výměnu náhradních dílů provádět pouze školenými odborníky. Některé náhradní díly mohou vyměňovat pouze oprávněné osoby.
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