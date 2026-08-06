Jet pistole

Krátká doba nastavení, snadná přeprava, okamžité vypnutí – trysková pistole je cenově dostupný způsob čištění pro všechny druhy malých až středně velkých ploch. Nastavitelný tlak/objem vody.

Specifikace

Technické údaje

Hmotnost (kg) 3,4
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