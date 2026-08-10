K!Control pro samoobslužné mycí systémy pro použití s externím platebním systémem
K!Control umožňuje spouštět mycí programy prostřednictvím externího platebního systému a zajišťuje snadné ovládání samoobslužných mycích systémů.
K!Control zaujme moderním designem a jednoduchým ovládáním. Je navržen pro použití s externím platebním systémem a umožňuje zákazníkům pohodlně spouštět mycí programy. Ovládací panel s velkým 7palcovým displejem a otočným ovladačem provádí zákazníky vizuálně a intuitivně každým mycím programem, aby dosáhli dokonalých výsledků mytí. Displej zobrazuje zbývající čas a zůstatek kreditu v reálném čase, takže zákazník má vždy kompletní přehled o mytí svého vozidla. K!Control lze volitelně vybavit stojanem, aby byl umístěn na viditelném místě a byl snadno přístupný. Lze jej také vybavit osvětlenými bočními LED lištami.
Charakteristické znaky a výhody
Ovládací panel s velkým 7" displejem a otočným ovladačem
- Kompletní přehled o mytí.
- Zobrazení zbývajícího času nebo zbývajícího kreditu v reálném čase.
Volitelný stojan
- Možnost umístění na viditelném místě.
- Vysoká viditelnost a snadný přístup.
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|16,7
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|500 x 380 x 250
Videa
Oblasti použití
- Systém spouštění a platby pro samoobslužné mycí systémy