K!Control pro samoobslužné mycí systémy s mincovníkem

K!Control je spouštěcí a platební systém s mincovníkem, který umožňuje pohodlné spouštění mycích programů pomocí mincí.

K!Control zaujme moderním designem a jednoduchým ovládáním. Stroj je vybaven elektronickým mincovníkem, který zákazníkům umožňuje pohodlně spouštět mycí programy pomocí mincí. Ovládací panel s velkým 7palcovým displejem a otočným ovladačem vede zákazníky vizuálně a intuitivně každým mycím programem, aby dosáhli perfektních výsledků mytí. Displej také v reálném čase zobrazuje zbývající čas a zůstatek kreditu, takže zákazníci mají vždy kompletní přehled o mytí svého vozidla. K!Control lze volitelně vybavit stojanem, aby byl umístěn na viditelném místě a byl snadno přístupný. Lze jej také vybavit osvětlenými bočními LED lištami.

Charakteristické znaky a výhody
Ovládací panel s velkým 7" displejem a otočným ovladačem
  • Kompletní přehled o mytí.
  • Zobrazení zbývajícího času nebo zbývajícího kreditu v reálném čase.
Elektronický mincovník
  • Snadná platba v mycí hale.
  • Platba mincemi nebo žetony.
  • Vícerozměrná kontrola mincí pro minimalizaci vkládání falešných mincí.
Volitelný stojan
  • Možnost umístění na viditelném místě.
  • Vysoká viditelnost a snadný přístup.
Specifikace

Technické údaje

Hmotnost včetně obalu (kg) 16,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 500 x 380 x 250

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Oblasti použití
  • Systém spouštění a platby pro samoobslužné mycí systémy