K!Control pro samoobslužné mycí systémy s mincovníkem
K!Control je spouštěcí a platební systém s mincovníkem, který umožňuje pohodlné spouštění mycích programů pomocí mincí.
K!Control zaujme moderním designem a jednoduchým ovládáním. Stroj je vybaven elektronickým mincovníkem, který zákazníkům umožňuje pohodlně spouštět mycí programy pomocí mincí. Ovládací panel s velkým 7palcovým displejem a otočným ovladačem vede zákazníky vizuálně a intuitivně každým mycím programem, aby dosáhli perfektních výsledků mytí. Displej také v reálném čase zobrazuje zbývající čas a zůstatek kreditu, takže zákazníci mají vždy kompletní přehled o mytí svého vozidla. K!Control lze volitelně vybavit stojanem, aby byl umístěn na viditelném místě a byl snadno přístupný. Lze jej také vybavit osvětlenými bočními LED lištami.
Charakteristické znaky a výhody
Ovládací panel s velkým 7" displejem a otočným ovladačem
- Kompletní přehled o mytí.
- Zobrazení zbývajícího času nebo zbývajícího kreditu v reálném čase.
Elektronický mincovník
- Snadná platba v mycí hale.
- Platba mincemi nebo žetony.
- Vícerozměrná kontrola mincí pro minimalizaci vkládání falešných mincí.
Volitelný stojan
- Možnost umístění na viditelném místě.
- Vysoká viditelnost a snadný přístup.
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|16,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|500 x 380 x 250
Videa
Oblasti použití
- Systém spouštění a platby pro samoobslužné mycí systémy