K!Control pro samoobslužné mycí systémy s terminálem pro platební karty
K!Control je systém pro spouštění a platby s integrovaným terminálem pro bezkontaktní platby platební kartou.
Díky modernímu designu, intuitivnímu ovládání a různým možnostem platby nabízí K!Control pohodlný a bezpečný start a platební proces u samoobslužných mycích systémů. Stroj má integrovaný terminál pro platební karty, který zákazníkům umožňuje bezkontaktní platbu za mycí programy. Ovládací panel s velkým 7palcovým displejem a otočným ovladačem provádí zákazníky vizuálně a intuitivně každým mycím programem. Displej zobrazuje zbývající čas a zůstatek kreditu v reálném čase, takže zákazník má vždy přehled. K!Control lze volitelně vybavit stojanem, aby bylo možné jej umístit na viditelné a snadno přístupné místo. Lze jej také vybavit podsvícenými bočními LED lištami.
Charakteristické znaky a výhody
Ovládací panel s velkým 7" displejem a otočným ovladačem
- Kompletní přehled o mytí.
- Zobrazení zbývajícího času nebo zbývajícího kreditu v reálném čase.
Terminál pro platební karty.
- Snadná bezkontaktní platba v mycí kabině.
Volitelný stojan
- Možnost umístění na viditelném místě.
- Vysoká viditelnost a snadný přístup.
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|17,3
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|500 x 380 x 280
Videa
Oblasti použití
- Systém spouštění a platby pro samoobslužné mycí systémy