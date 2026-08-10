K!Control pro samoobslužné mycí systémy s terminálem pro platební karty a s mincovníkem
K!Control je startovací a platební systém s mincovníkem a terminálem pro platební karty, který umožňuje platby mincemi i bezkontaktní platby.
Díky modernímu designu, intuitivnímu ovládání a různým možnostem platby nabízí K!Control pohodlný a bezpečný start a platební proces u samoobslužných mycích systémů. Stroj má integrovaný terminál pro platební karty a elektronický mincovník, což zákazníkům umožňuje flexibilně platit za mycí programy mincemi nebo bezkontaktní platbou. Ovládací panel s velkým 7palcovým displejem a otočným ovladačem vede zákazníky vizuálně a intuitivně každým mycím programem. Displej zobrazuje zbývající čas a zůstatek kreditu v reálném čase, takže zákazník má vždy přehled. K!Control může být volitelně vybaven stojanem, aby mohl být umístěn na viditelném místě a byl snadno přístupný. Může být také vybaven osvětlenými bočními LED lištami.
Charakteristické znaky a výhody
Ovládací panel s velkým 7" displejem a otočným ovladačem
- Kompletní přehled o mytí.
- Zobrazení zbývajícího času nebo zbývajícího kreditu v reálném čase.
Terminál pro platební karty a elektronický mincovník
- Snadná bezkontaktní platba v mycí kabině.
Volitelný stojan
- Možnost umístění na viditelném místě.
- Vysoká viditelnost a snadný přístup.
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|17,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|500 x 380 x 280
Videa
Oblasti použití
- Systém spouštění a platby pro samoobslužné mycí systémy