Kartáč měkký

Měkký kartáčový nástavec pro použití s hydraulickým pohonem (4.762-584.0). Ideální pro čištění skleněných a solárních zařízení. Snadný systém rychlé výměny a bezpečná montáž na disk.

Charakteristické znaky a výhody
Čištění bez šmouh blízko okraje
  • Štětiny na straně jako tlumicí ochrana a pro čištění blízko okraje.
  • Výsledky čištění bez šmouh díky diagonálním štětinám uprostřed kartáče.
Intuitivní barevné kódování
  • Barevné označení usnadňuje výběr vhodného nástavce kartáče.
Mechanismus rychlé výměny
  • Rychlá výměna kartáče pro snadné přizpůsobení úkolu čištění.
Specifikace

Technické údaje

Teplota přívodní vody (°C) 40
Barva modrý
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,7

Videa

Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • K čištění solárních zařízení, povrchů ze skla (Plexi) a zimních zahrad
  • K čištění citlivých fasád se sklem, PVC nebo lakovanými povrchy