Kartáč tvrdý

Nástavec z tvrdého kartáče pro použití s hydraulickým pohonem (4.762-584.0). Na drsné fasády, kamenné a dřevěné terasy. Bezpečný a snadný systém rychlé výměny.

Charakteristické znaky a výhody
Čištění bez šmouh blízko okraje
  • Štětiny na straně jako tlumicí ochrana a pro čištění blízko okraje.
  • Výsledky čištění bez šmouh díky diagonálním štětinám uprostřed kartáče.
Intuitivní barevné kódování
  • Barevné označení usnadňuje výběr vhodného nástavce kartáče.
Mechanismus rychlé výměny
  • Rychlá výměna kartáče pro snadné přizpůsobení úkolu čištění.
Specifikace

Technické údaje

Teplota přívodní vody (°C) 40
Barva zelený
Hmotnost včetně obalu (kg) 1,6

Videa

Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • K čištění teras s kamenným nebo dřevěným povrchem
  • K čištění betonových, cihelných, pocínovaných nebo ocelových fasádních povrchů