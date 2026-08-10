Kartáčová lišta k XXL štěrbinové trysce
Vysoce kvalitní sada kartáčových pásků pro případ opotřebení štětin štěrbinového kartáče XXL. Jednoduše vyjměte opotřebovanou kartáčovou lištu a vložte novou.
Jakmile se štětiny štěrbinového kartáče XXL s dlouhou životností opotřebují, je třeba je vyměnit, abyste i nadále dosahovali dokonalých výsledků čištění. Za tímto účelem jednoduše vytáhněte celý pásek kartáčku a vyměňte jej za nový. Tato možnost nejenže šetří vaše peníze, ale také prospívá životnímu prostředí.
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|156 x 18 x 25
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)