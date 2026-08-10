Kartáčová lišta k XXL štěrbinové trysce

Vysoce kvalitní sada kartáčových pásků pro případ opotřebení štětin štěrbinového kartáče XXL. Jednoduše vyjměte opotřebovanou kartáčovou lištu a vložte novou.

Jakmile se štětiny štěrbinového kartáče XXL s dlouhou životností opotřebují, je třeba je vyměnit, abyste i nadále dosahovali dokonalých výsledků čištění. Za tímto účelem jednoduše vytáhněte celý pásek kartáčku a vyměňte jej za nový. Tato možnost nejenže šetří vaše peníze, ale také prospívá životnímu prostředí.

Specifikace

Technické údaje

Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 156 x 18 x 25
Oblasti použití
  • Těžko přístupná místa (rohy, spáry, žlábky, atd.)