Kartáčové válce na dřevěné povrchy
Nečistoty na venkovních plochách jsou zcela a rovnoměrně odstraněny kartáčovými hlavami dvoudílné sady válečků pro PCL 4. Dřevěné povrchy a WPC podlahové krytiny budou opět vypadat jako nové.
Podlahy teras by měly být pravidelně a přiměřeně čištěny, aby na nich nebyly nečistoty způsobené povětrnostními vlivy. S válečkovými kartáči navrženými speciálně pro dřevěné povrchy a WPC podlahové krytiny lze nečistoty na venkovních plochách odstranit obzvláště rovnoměrně a důkladně. Dva válcové kartáče se snadno vyměňují a mohou nahradit kartáče, které jsou součástí dodávky čističe teras PCL 4.
Charakteristické znaky a výhody
Důkladné a rovnoměrné čištění dřevěných povrchů a WPC podlahových krytin ve venkovních prostorách s dobrým plošným výkonem
Speciálně upravený materiál štětin dle typu čištění.
Optimalizovaný profil kartáče pro čištění dřevěných povrchů a WPC podlahových krytin
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|134 x 100 x 100
Oblasti použití
- Terasa
- Balkon
- Dřevěné povrchy
- Zelený lišejník
- Mech