Kartáčové válce na dřevěné povrchy

Nečistoty na venkovních plochách jsou zcela a rovnoměrně odstraněny kartáčovými hlavami dvoudílné sady válečků pro PCL 4. Dřevěné povrchy a WPC podlahové krytiny budou opět vypadat jako nové.

Podlahy teras by měly být pravidelně a přiměřeně čištěny, aby na nich nebyly nečistoty způsobené povětrnostními vlivy. S válečkovými kartáči navrženými speciálně pro dřevěné povrchy a WPC podlahové krytiny lze nečistoty na venkovních plochách odstranit obzvláště rovnoměrně a důkladně. Dva válcové kartáče se snadno vyměňují a mohou nahradit kartáče, které jsou součástí dodávky čističe teras PCL 4.

Charakteristické znaky a výhody
Důkladné a rovnoměrné čištění dřevěných povrchů a WPC podlahových krytin ve venkovních prostorách s dobrým plošným výkonem
Speciálně upravený materiál štětin dle typu čištění.
Optimalizovaný profil kartáče pro čištění dřevěných povrchů a WPC podlahových krytin
Specifikace

Technické údaje

Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,2
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,5
Rozměry (D x Š x V) (mm) 134 x 100 x 100
Kompatibilní přístroje
Aktuální produkty
Oblasti použití
  • Terasa
  • Balkon
  • Dřevěné povrchy
  • Zelený lišejník
  • Mech