Kartáčový pás k WRE 18-55 (3 ks)

Náhradní pás se štětinami pro snadné odstraňování plevele, vhodný pro ergonomické akumulátorové odstraňovače plevele WRE 18-55 a WRE 4 od společnosti Kärcher.

Není příjemné vidět plevel vyrůstající na cestách a na zdech. O to příjemnější však je, když lze nežádoucí porost rychle a bez námahy odstranit - s odstraňovačem plevele WRE 4 Battery a WRE 18-55 od společnosti Kärcher. Díky výkonnému motoru, vysokým otáčkám a především nylonovému pásu se štětinami, který je šetrný k povrchům, a přesto velmi účinný. Pokud se štětinový řemen opotřebuje, lze jej vyměnit v několika krocích bez použití nářadí. A právě tak může práce pokračovat: Rychle a důkladně odstraňte suchý mech a plevel v poloze, která nenamáhá vaše záda.

Charakteristické znaky a výhody
Efektivní nylonové štětiny
Výměna kartáčů bez nářadí
  • Pro snadnou výměnu opotřebovaného ostří.
Specifikace

Technické údaje

Barva antracit
Množství (Kusy) 3
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,2
Rozměry (D x Š x V) (mm) 315 x 75 x 18
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • Mech
  • Plevel