Kartáčový pás k WRE 18-55 (3 ks)
Náhradní pás se štětinami pro snadné odstraňování plevele, vhodný pro ergonomické akumulátorové odstraňovače plevele WRE 18-55 a WRE 4 od společnosti Kärcher.
Není příjemné vidět plevel vyrůstající na cestách a na zdech. O to příjemnější však je, když lze nežádoucí porost rychle a bez námahy odstranit - s odstraňovačem plevele WRE 4 Battery a WRE 18-55 od společnosti Kärcher. Díky výkonnému motoru, vysokým otáčkám a především nylonovému pásu se štětinami, který je šetrný k povrchům, a přesto velmi účinný. Pokud se štětinový řemen opotřebuje, lze jej vyměnit v několika krocích bez použití nářadí. A právě tak může práce pokračovat: Rychle a důkladně odstraňte suchý mech a plevel v poloze, která nenamáhá vaše záda.
Charakteristické znaky a výhody
Efektivní nylonové štětiny
Výměna kartáčů bez nářadí
- Pro snadnou výměnu opotřebovaného ostří.
Specifikace
Technické údaje
|Barva
|antracit
|Množství (Kusy)
|3
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,2
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|315 x 75 x 18
Oblasti použití
- Mech
- Plevel