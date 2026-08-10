Koleno k NT, DN 35, plast

Plastové koleno DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.

Plastové koleno DN 35 pro NT vysavače. Vhodné pro použití se sacími hadicemi s připojením clip 2.0, které jsou obecně kompatibilní s vysavači vyrobenými od roku 2017. Konec příslušenství má také kuželovou přípojku, kterou lze použít pro připojení sací trubky nebo sacích hubic.

Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 1
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Materiál Plast
Připojení na konci příslušenství Kužel
Připojení k sací hadici¹⁾ Clip 2.0
Barva antracit
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 295 x 85 x 51

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