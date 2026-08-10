Koleno k NT, DN 35, plast
Plastové koleno DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.
Plastové koleno DN 35 pro NT vysavače. Vhodné pro použití se sacími hadicemi s připojením clip 2.0, které jsou obecně kompatibilní s vysavači vyrobenými od roku 2017. Konec příslušenství má také kuželovou přípojku, kterou lze použít pro připojení sací trubky nebo sacích hubic.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Materiál
|Plast
|Připojení na konci příslušenství
|Kužel
|Připojení k sací hadici¹⁾
|Clip 2.0
|Barva
|antracit
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|295 x 85 x 51
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