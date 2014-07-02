Koleno plast C-N 35

Plastové koleno DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 1.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.

Plastové koleno DN 35 pro použití s ​​NT vysavači se sacími hadicemi vybavenými přípojkou clip 1.0 a proto je obecně kompatibilní s vysavači vyrobenými do roku 2016. Koncovka příslušenství má navíc kónusovou přípojku, kterou lze připojit sací trubice nebo sací trysky.

Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 1
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 35
Materiál Plast
Připojení na konci příslušenství Kužel
Připojení k sací hadici¹⁾ Clip 1.0
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 245 x 70 x 50

Videa