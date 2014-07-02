Koleno plast C-N 35
Plastové koleno DN 35 pro NT vysavače. Vybaveno sponou 1.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.
Plastové koleno DN 35 pro použití s NT vysavači se sacími hadicemi vybavenými přípojkou clip 1.0 a proto je obecně kompatibilní s vysavači vyrobenými do roku 2016. Koncovka příslušenství má navíc kónusovou přípojku, kterou lze připojit sací trubice nebo sací trysky.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Materiál
|Plast
|Připojení na konci příslušenství
|Kužel
|Připojení k sací hadici¹⁾
|Clip 1.0
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|245 x 70 x 50
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