Koleno plast DN 35, antistatické
DN 35 plastové koleno v antistatickém provedení, pro NT vysavače. Vybaveno sponou 1.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.
Antistatické plastové koleno DN 35 pro NT vysavače snižuje elektrostatický náboj při vysávání. Oblouk má na konci hadice sponu 1.0 a zajišťuje tak obecně kompatibilitu s vysavači vyrobenými do roku 2016. Koncovka příslušenství má navíc kuželovou přípojku, kterou lze připojit sací trubici nebo sací hubice.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 32
|Materiál
|Plast
|Verze
|Antistatický
|Připojení na konci příslušenství
|Kužel
|Připojení k sací hadici¹⁾
|Clip 1.0
|Barva
|Černá
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|290 x 75 x 50