Koleno plast DN 35, antistatické

DN 35 plastové koleno v antistatickém provedení, pro NT vysavače. Vybaveno sponou 1.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.

Antistatické plastové koleno DN 35 pro NT vysavače snižuje elektrostatický náboj při vysávání. Oblouk má na konci hadice sponu 1.0 a zajišťuje tak obecně kompatibilitu s vysavači vyrobenými do roku 2016. Koncovka příslušenství má navíc kuželovou přípojku, kterou lze připojit sací trubici nebo sací hubice.

Specifikace

Technické údaje

Množství (Kusy) 1
Standardní jmenovitý průměr ( ) DN 32
Materiál Plast
Verze Antistatický
Připojení na konci příslušenství Kužel
Připojení k sací hadici¹⁾ Clip 1.0
Barva Černá
Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 290 x 75 x 50