Koleno s regulátorem průtoku vzduchu, antistatické DN 35 2K
Antistatické, ergonomické koleno s regulátorem proudění vzduchu ve velikosti DN 35 pro suché vysavače. Vybaveno sponou 2.0 na konci hadice a kuželovým připojením na konci příslušenství.
Plastové koleno DN 35 díky svým antistatickým vlastnostem snižuje elektrostatický náboj při vysávání a integrovaný regulátor proudění vzduchu snižuje kluzné síly při čištění textilních podlahovin s vysokým vlasem nebo velmi hustých textilních podlahových krytin. Prohnutí je ergonomicky optimální, a proto je velmi pohodlné v ruce. Má připojení clip 2.0, a proto obecně zajišťuje kompatibilitu se suchými vysavači vyrobenými po roce 2017. Koncovka příslušenství má také kuželovou přípojku, kterou lze použít pro připojení sací trubky nebo sacích hubic.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|1
|Standardní jmenovitý průměr ( )
|DN 35
|Materiál
|Plast
|Verze
|Antistatický
|Připojení na konci příslušenství
|Kužel
|Připojení k sací hadici¹⁾
|Clip 2.0
|Barva
|antracit
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|285 x 90 x 52
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Náhradní díly Koleno s regulátorem průtoku vzduchu, antistatické DN 35 2K
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