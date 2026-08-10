Kolíky (90 ks)
Příslušenství pro robotickou sekačku Kärcher: kolíky pro upevnění vymezovacího kabelu do trávníku.
Pomocí kolíků na trávu lze bezpečně upevnit vymezovací kabel robotické sekačky do trávníku. Vodicí kolíky zaručují spolehlivé držení. Po pouhých několika týdnech kolíky zarostou do trávníku.
Charakteristické znaky a výhody
Spolehlivé upevnění vymezovacího kabelu
- Zarostou po několika týdnech neviditelně do trávníku.
Specifikace
Technické údaje
|Množství (Kusy)
|90
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,5
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|103 x 24 x 13
Oblasti použití
- Trávník