Kontrola plamínku HDS M/S (nástavbová sada)
Světelné čidlo sleduje plamínek hořáku. V případě zhasnutí plamínku se přeruší přívod paliva.
Více bezpečnosti díky systému sledování plamene ABS HDS M / S: Plamen hořáku sleduje světelný senzor. Pokud plamen zhasne, přívod paliva se automaticky vypne.
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,3
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Náhradní díly Kontrola plamínku HDS M/S (nástavbová sada)
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