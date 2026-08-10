Konverzní sada pro zvýšení produkce L2P
Konverzní sada pro zvýšení produkce ledu standardního L2P. Po instalaci této přestavbové sady stroj vyrobí cca. O 50 % více suchého ledu.
Konverzní sada pro zvýšení produkce ledu standardního L2P. Po instalaci této konverzní sady stroj produkuje přibližně o 50 procent více suchého ledu. To znamená, že čisticí výkon standardního L2P lze zvýšit přibližně o 50 procent.
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost (kg)
|2
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|3,6
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|660 x 275 x 175