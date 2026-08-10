Konverzní sada pro zvýšení produkce L2P

Konverzní sada pro zvýšení produkce ledu standardního L2P. Po instalaci této přestavbové sady stroj vyrobí cca. O 50 % více suchého ledu.

Konverzní sada pro zvýšení produkce ledu standardního L2P. Po instalaci této konverzní sady stroj produkuje přibližně o 50 procent více suchého ledu. To znamená, že čisticí výkon standardního L2P lze zvýšit přibližně o 50 procent.

Specifikace

Technické údaje

Hmotnost (kg) 2
Hmotnost včetně obalu (kg) 3,6
Rozměry (D x Š x V) (mm) 660 x 275 x 175
Kompatibilní přístroje
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