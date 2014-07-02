Kouřovod
Adaptér kouřovodu pro odvod spalin (průměr 157 mm) pro připojení k horkovodnímu vysokotlakému čističi. S odkloněním tahu pro připojení kouřovodu. Pro kouřovody o průměru do 199 mm.
Tento adaptér výfukového potrubí byl speciálně navržen pro připojení k horkovodním vysokotlakým čističům. Díky oválným rozměrům připojení 76 × 157 milimetrů a celkovému průměru 199 milimetrů zajišťuje bezpečné a účinné odsávání výfukových plynů ze stroje. Integrovaný odklonovač tahu umožňuje profesionální a bezpečné připojení kouřovodu, zabraňuje zpětnému toku a přispívá k optimálnímu fungování systému horké vody.
Specifikace
Technické údaje
|Průměr (mm)
|200
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|2,1
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
- Pro připojení výfukových systémů ke stacionárním horkovodním vysokotlakým čističům