Krátká úhlová tryska L2P Ø3mm / 90°

V šikmé trysce je paprsek vychýlen do strany o 90°. Je zvláště vhodný pro čištění složitých struktur, prohlubní a velmi šikmých ploch.

Šikmá tryska vychyluje proud o 90°, díky čemuž je ideální pro čištění složitých struktur, prohlubní a velmi šikmých oblastí. Tato tryska je z velké části vyrobena z plastu pomocí inovativního procesu 3D tisku. To eliminuje omezení konvenčních výrobních metod a tryska dosahuje optimálního čisticího výkonu. Trysku lze snadno prodloužit pomocí samostatně dostupných nástavců pro úhlové trysky.

Charakteristické znaky a výhody
Systém rychlé výměny
  • Extrémně snadná manipulace a variabilní nastavení.
Tryska vyrobená z plastu
  • Je zabráněno poškození jemných povrchů, pokud by se tryska náhodně dotkla povrchu.
Specifikace

Technické údaje

Hmotnost (kg) 0,1
Hmotnost včetně obalu (kg) 0,1
Rozměry (D x Š x V) (mm) 134 x 46 x 22
Kompatibilní přístroje
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Oblasti použití
  • K čištění výrobních zařízení, jako jsou vstřikovací formy, dopravníkové systémy a manipulační systémy atd.
  • Ideální pro čištění v průmyslovém prostředí, například pro čištění výrobních zařízení.
  • Pro čištění strojů, dílů motoru, forem a těsnicích ploch