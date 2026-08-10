Krátká úhlová tryska L2P Ø4mm / 90°
V šikmé trysce je paprsek vychýlen do strany o 90°. Je zvláště vhodný pro čištění složitých struktur, prohlubní a velmi šikmých ploch.
Šikmá tryska vychyluje proud o 90°, díky čemuž je ideální pro čištění složitých struktur, prohlubní a velmi šikmých oblastí. Tato tryska je z velké části vyrobena z plastu pomocí inovativního procesu 3D tisku. To eliminuje omezení konvenčních výrobních metod a tryska dosahuje optimálního čisticího výkonu. Trysku lze snadno prodloužit pomocí samostatně dostupných nástavců pro úhlové trysky.
Charakteristické znaky a výhody
Systém rychlé výměny
- Extrémně snadná manipulace a variabilní nastavení.
Tryska vyrobená z plastu
- Je zabráněno poškození jemných povrchů, pokud by se tryska náhodně dotkla povrchu.
Specifikace
Technické údaje
|Hmotnost (kg)
|0,1
|Hmotnost včetně obalu (kg)
|0,1
|Rozměry (D x Š x V) (mm)
|135 x 45 x 20
Oblasti použití
- K čištění výrobních zařízení, jako jsou vstřikovací formy, dopravníkové systémy a manipulační systémy atd.
- Ideální pro čištění v průmyslovém prostředí, například pro čištění výrobních zařízení.
- Pro čištění strojů, dílů motoru, forem a těsnicích ploch